O atacante Gilsinho acredita que uma sequência de vitórias é o que Vila Nova precisa para encontrar tranquilidade na temporada. O time colorado voltou a vencer no Goianão 2020, após superar o Anápolis, neste sábado (14), por 2 a 0.

“Não conseguimos ter regularidade de atuações no Campeonato Goiano. Isso é importante em todos os campeonatos. Voltamos a fazer um bom jogo, agora temos que encontrar a sequência de boas partidas para termos tranquilidade na busca pela classificação”, comentou o atacante Gilsinho, que tem sido utilizado como meia no Vila Nova.

“O time tem muitas opções (João Pedro e Celsinho, por exemplo) nessa posição, mas como tenho sido utilizado, fico feliz por desempenhar um bom papel. Hoje (neste sábado), o desempenho dos jogadores foi muito bom”, disse.

Antes do duelo contra o Anápolis, o técnico Bolívar revelou em coletiva que percebeu que o elenco do Vila Nova não estava na melhor forma física. “Eu me sinto muito bem. A comissão nova chegou e quer melhorar. Como jogador, tenho que estar apto para evoluir e buscar a melhor forma possível”, comentou Gilsinho.

Na eliminação do Tigre na Copa do Brasil, Gilsinho perdeu uma cobrança na disputa de pênaltis. O jogador disse que se surgir nova oportunidade, vai continuar cobrando penalidades. “Isso é uma situação que faz parte do meio do futebol. Fico chateado por ter perdido o pênalti, mas levantei a cabeça e sigo trabalhando”, salientou o jogador de 35 anos.