Esporte Gilsinho vê evolução do Vila Nova e prega respeito ao Goiânia Próximo adversário do Tigre passa por crise administrativa. Para atacante, equipe evoluiu por trabalhos feitos no dia a dia

O atacante Gilsinho, que atuou como meia no clássico contra o Goiás, no último domingo (2), comemorou a evolução da equipe em campo. O jogador relaciona a desenvoltura do elenco mais ao trabalho do dia a dia do que ao estímulo gerado pelo clássico. Contra o Goiânia, no próximo domingo (9), o atleta prega respeito à equipe, que passa por crise e tem apenas um ponto no C...