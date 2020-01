Esporte Gilsinho sobre o Vila Nova: ‘vim para buscar resultados e títulos’ Atacante acredita que jejum de títulos do colorado na 1ª Divisão é oportunidade para o atual elenco fazer história no clube

O atacante Gilsinho foi apresentado, na tarde desta terça-feira (14), no Vila Nova. Ex-Atlético, o jogador ressaltou a grandeza do clube colorado e alega ver de forma natural a saída do Dragão para o Tigre. “Essa saída para o Vila vejo como natural. Jogadores já saíram daqui e forma para lá também”, disse o atacante. Ele completou: “Nem preciso falar da grandeza do Vil...