Esporte Gilsinho diz que não há celebração de título no Atlético: “não ganhamos nada” Atacante acredita que concentração e foco serão importantes para Dragão conquistar o 14º título do Goianão

A vitória de 3 a 0 do Atlético contra o Goiás, no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, encaminhou ao Dragão a conquista do 14º título estadual. O clube rubro-negro, no entanto, reconhece que é preciso ter cuidado com o rival esmeraldino na decisão, que terá os próximos 90 minutos sendo disputado domingo (21). “Não mudamos nada (na preparação). O foco e trabalho é o mesmo, vamos entrar focados, como foram ...