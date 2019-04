Esporte Gilberto Jr. é favorito para vaga de Léo Sena no Goiás Barbieri deve escalar Gilberto Júnior para a vaga de Sena. O jogador vem sendo o substituto imediato do meio de campo

O meia Léo Sena deve desfalcar o Goiás no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, contra o Atlético. Na tarde desta sexta-feira (12), assim como foi durante toda a semana, o jogador não treinou e ficou no departamento médico em tratamento se recuperando de uma lesão na panturrilha. Seu substituto, entretanto, não foi confirmado pelo técnico Maurício Barbieri. ...