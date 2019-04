Esporte Gilberto Júnior lamenta derrota do Goiás por goleada para o Atlético: "nosso time não jogou" Volante salientou chances perdidas pelo Goiás e afirmou que equipe irá de cabeça erguida para o próximo jogo

O Goiás terá pouco tempo para se recuperar da goleada sofrida para o Atlético pelo placar de 3 a 0. No próximo domingo (21), será o jogo da volta e o alviverde terá de se reinventar para tirar a vantagem do rival, que pode perder por até dois gols de diferença, e ainda sim levar o título do Goianão. Entretanto, superar os três gols da tarde deste domingo não será f...