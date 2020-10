Esporte Gilberto encerra jejum, Bahia vence Botafogo e sai do Z-4 do Brasileiro Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes chegou a 12 pontos, subindo para a 16ª posição da tabela. Já o clube alvinegro permaneceu com 11 e perdeu uma colocação, caindo para penúltimo

O Bahia venceu o Botafogo nesta quarta-feira (30), por 2 a 1, no Nilton Santos, e pulou da lanterna para fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo tricolor contou com gols de Gilberto, que encerrou jejum de 13 jogos sem marcar, e de Elber. Pedro Raul descontou para o time da casa. Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes chegou a 12...