Esporte Gil explica por que assinou contrato curto com Corinthians e diz que fica em 2020 "Os seis meses são pelo tempo restante que tinha na China", informou o zagueiro do time alvinegro

O Corinthians apresentou oficialmente nesta sexta-feira o zagueiro Gil. Nas suas primeiras palavras no retorno ao clube alvinegro após três temporadas e meia no futebol chinês, ele explicou o motivo por ter assinado um contrato inicial de seis meses, com prioridade para renovar por mais três anos. Gil tratou de deixar o torcedor alvinegro tranquilo e confirmou p...