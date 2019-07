Esporte Gil é integrado ao grupo, mas não treina; Jadson se recupera

Após quase quatro anos defendendo o Shandong Luneng, da China, o zagueiro Gil está de volta ao Corinthians. Confirmado como novo reforço do clube na última semana, o veterano de 32 anos se apresentou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira, onde teve rápido contato com os novos companheiros. Havia a expectativa que o defensor já fizesse os exames físicos para já com...