Esporte Gigante alemã em comum para maiores vencedores Michael Schumacher e Lewis Hamilton tiveram influência da Mercedes Benz em suas trajetórias

Seria a Mercedes-Benz o diferencial nas históricas carreiras de Michael Schumacher e Lewis Hamilton? Essa é a opinião do piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno. Foi a empresa alemã que investiu no heptacampeão no início da trajetória do ex-piloto na Fórmula 1.Em 1991, a empresa pagou 300 mil dólares à Jordan para que Schumacher assumisse uma vaga no grid da categoria. Uma...