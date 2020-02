Esporte Gestão Leco arrecada R$ 550 milhões com vendas de jogadores no São Paulo

Desde que Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assumiu a presidência do São Paulo em outubro de 2015, o clube já arrecadou R$ 550 milhões com vendas de jogadores. A última negociação aconteceu na semana passada e rendeu R$ 74 milhões com o repasse de Antony para o Ajax, além de R$ 34 milhões que o clube ganhará agora pelos 20% de uma possível venda de David Neres, q...