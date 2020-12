Esporte Gerson, do Flamengo, presta depoimento sobre acusação de racismo Jogador disse que seu depoimento é uma forma de falar por 'todos os negros que têm no mundo'

Na manhã desta terça-feira (22), Gerson, volante do Flamengo, prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), no Centro do Rio de Janeiro. No último domingo, o jogador relatou ter sido vítima de injúria racial por parte de Ramírez, do Bahia, e o caso está sendo investigado. Segundo o camisa 8 rubro-negro, durante uma discus...