Esporte Gerson, do Flamengo, acusa de racismo Ramírez, do Bahia Meio-campista do time carioca relatou que adversário disse "cala a boca, negro"

A vitória do Flamengo sobre o Bahia, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, terminou com uma acusação de racismo. O meio-campista Gerson, do time carioca, acusou o colombiano Juan Ramiréz, seu adversário, de tê-lo chamado de negro durante uma discussão durante o jogo. “Tenho muitos jogos pelo profissional e nunca vim na imprensa falar nada porque...