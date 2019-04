Esporte Geromel treina e aumenta chances de reforçar Grêmio contra a Universidad Católica O jogador desfalcou o time tricolor nos últimos jogos por causa de um edema na coxa

O zagueiro Geromel foi a principal novidade no treino do Grêmio nesta segunda-feira (1). O elenco se reapresentou após o empate sem gols com o São Luiz, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho, no último domingo (31), e trabalhou de olho na partida contra a Universidad Católica, na quinta, às 19 horas (de Brasília), no Chile, pela Copa Libertadores. O jogador desfalcou o...