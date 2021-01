Esporte Geromel sofre lesão no tornozelo e desfalca o Grêmio por até oito semanas O Tricolor informou que o atleta estará sob cuidados do departamento médico gremista e fora de atividade por período de seis a oito semanas, tirando-o, provavelmente, da final da Copa do Brasil

Pedro Geromel está fora de atividade por período entre seis e oito semanas. O Grêmio divulgou comunicado, na tarde desta segunda-feira (25), informando que o zagueiro sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo do clássico Gre-Nal. Ou seja, o defensor está fora da atual temporada. Geromel saltou para dominar uma bola que parecia fácil,...