Esporte Geovane espera que Goiás surpreenda no Maracanã e estrague festa do adversário Jogo marcará estreia de Jorge Jesus no Rio de Janeiro como treinador da equipe rubro-negra

O Goiás voltará à Série A do Campeonato Brasileiro em um jogo bem complicado. A equipe visita o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (14), às 11 horas da manhã. Além do horário incomum, o estádio deverá estar lotado, já que será o primeiro jogo da equipe carioca no Rio de Janeiro após a pausa para a Copa América, além do primeiro contato do técnico português Jorge Jesus c...