Esporte Geovane avalia positivamente seu início de Série A pelo Goiás, mas reconhece que pode melhorar Jogador também falou sobre "obrigação" do Goiás em vencer os dois próximos jogos pelo campeonato, em casa

Contratado pelo Goiás com alta expectativa após três boas temporadas pelo rival Vila Nova, o início do volante Geovane na Série A do Campeonato Brasileiro vem dividindo opiniões entre os torcedores. Titular absoluto desde o começo do ano, o jogador vem atuando de forma mais recuada do que era no clube colorado. Com a marcação sendo sua principal função, o jogado...