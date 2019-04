Esporte Geovane é desfalque no Goiás para jogo da volta contra o Goiânia Volante esmeraldino recebeu 3º cartão amarelo em jogo da ida, pela semifinal do Goianão, diante do Galo

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o volante Geovane para a partida da volta da semifinal do Campeonato Goiano, no próximo sábado (06), no Estádio da Serrinha, contra o Goiânia. O jogador estava pendurado e aos 42 minutos do 2º tempo da partida, quando o placar já estava em 3 a 0 para o Goiás, o jogador recebeu o cartão amarelo por reclamação. Como e...