Esporte Genro do ex-meia Zinho, Renan Castro enaltece campanha do Goiânia no Estadual Lateral esquerdo diz que sucesso do Galo no Goiano ajudou a gravar nomes dos jogadores na história do clube

O Goiânia não quer se despedir do Campeonato Goiano neste sábado (6). Semifinalista na sua primeira aparição na elite estadual depois de 11 anos atuando na Divisão de Acesso, o Galo acredita que pode virar a eliminatória contra o Goiás. No jogo de ida, o time esmeraldino venceu por 3 a 0 e pode perder por até dois de diferença no duelo da volta. “Será um jogo di...