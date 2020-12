Esporte Gastou uma ficha: Goiás agora se volta para outro jogo atrasado Goleiro erra saída de bola em um dos gols do Grêmio e Goiás sofre 12ª derrota em 22 jogos. Próxima partida é contra o São Paulo, adiada da 1ª rodada

O Goiás gastou a primeira de duas fichas com jogos atrasados na Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino foi derrotado pelo Grêmio na noite desta segunda-feira (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e está a nove pontos do primeiro time fora do rebaixamento, agora com 16 jogos a cumprir no restante da competição.Com o revés contra o time gaúcho, o Go...