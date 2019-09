Esporte Gastón será a única novidade do Vila contra o Criciúma Após cumprir suspensão, uruguaio volta para o time titular no jogo desta terça, no Serra Dourada

O Vila Nova finalizou, na tarde desta segunda-feira (30), com atividade no CT Toca do Tigre, sua preparação para a 26ª rodada da Série B. O time colorado enfrenta o Criciúma, às 19h15 de terça, no estádio Serra Dourada. A única novidade na formação alvirrubra será na lateral esquerda. Após cumprir suspensão, o uruguaio Gastón Filgueira volta ao time titular, na vag...