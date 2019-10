Esporte Gastón lamenta ter perdido bola do jogo e diz que lutará para manter o Vila Nova na Série B Lateral teve oportunidade após cobrança de falta, na qual recebeu passe na área e cabeceou para fora. Partida com o Brasil de Pelotas estava empatada sem gols. Tigre foi derrotado por 2 a 0

A derrota do Vila Nova para o Brasil de Pelotas, na terça-feira (29), poderia ter tido desfecho diferente se uma tentativa do lateral Gastón não tivesse tocado a trave do goleiro Carlos Eduardo e saído para fora. Aos sete minutos do 2º tempo do duelo que foi conquistado, por 2 a 0, pela equipe gaúcha, o lateral colorado recebeu passe na área, mas cabeceou para fora. A...