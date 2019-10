Esporte Gastón aponta diferenças entre campanhas de 2018 e a atual do Vila Nova Após 26 rodadas, o Vila Nova estava a dois pontos do G4 em 2018, enquanto em 2019 está a dois pontos do Z4

A situação do Vila Nova, na Série B deste ano, é reversa à que o time atravessava no ano passado. A essa altura do campeonato, em 2018, após 26 rodadas, dois pontos separavam o Tigre do grupo de acesso à Série A (G4). Hoje, dois pontos é a distância à zona do descenso (Z4). Da equipe que defendeu o Vila com o técnico Hemerson Maria, na temporada passada, apenas quatr...