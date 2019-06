Esporte Garoto, Erick vibra com apoio recebido no Vila Nova Prata da casa formado no clube colorado, atacante trabalha para ganhar espaço no decorrer da temporada

Após substituir o lesionado Gustavo Mosquito durante o empate do Vila Nova por 1 a 1 com o Criciúma, no Sul do País, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro, o atacante Erick estava cotado para iniciar o jogo contra o São Bento, no Estádio Olímpico, na última terça-feira (11), o último compromisso do Tigre antes da pausa da competição para a Copa América. No entanto, Fac...