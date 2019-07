Esporte Garotada é campeã, das escolinhas até a base Campeonato Goiano teve, durante as últimas semanas, as definições dos campeões estaduais das categorias sub-10 a sub-20

Durante as últimas semanas e, por fim, no último domingo (30), todos os campeões goianos de futebol nas categorias de base e nas escolinhas foram conhecidos. No sub-13 dentre as básicas, o Goiás venceu a Ovel na Serrinha por 1 a 0 e, após empatar sem gols na partida de ida, na casa adversária, conquistou o título de forma invicta. A defesa esmeraldina não foi vazad...