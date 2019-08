Esporte Gareca libera Guerrero da seleção e jogador pode defender Inter na Copa do Brasil Dispensado da seleção, Guerrero poderá participar da partida contra o Cruzeiro, que está marcado para o dia 4 de setembro, no estádio Beira-Rio

Os pedidos da diretoria do Internacional e, especialmente, de Paolo Guerrero surtiram efeito. Nesta sexta-feira (23), o centroavante não foi convocado pelo técnico argentino Ricardo Gareca para os dois amistosos da seleção do Peru nos Estados Unidos, em setembro, contra Equador e Brasil, e poderá defender o clube gaúcho na partida de volta das semifinais da Copa do B...