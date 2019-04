Esporte Garantido na próxima Liga dos Campeões, Real perde para Rayo Vallecano por 1 a 0 O Real Madrid se mantém em terceiro com 65 pontos, já garantido na próxima Liga dos Campeões da Europa

Em partida válida pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0 neste domingo (28), fora de casa, nos arredores de Madri, e voltou a decepcionar no final da temporada 2018/2019. Adri Embarba fez o gol da vitória dos mandantes, de pênalti. A infração foi marcada após revisão do árbitro de vídeo (VAR). Com o resultado...