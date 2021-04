O atacante Arthur Gomes completará, no início de maio, um mês atuando pelo Atlético-GO. Nesse período, vai conquistando espaço dentro do time atleticano, tanto com os gols marcados como nas assistências para os companheiros. Nesse período, disputou nove jogos, distribuídos por Goianão (sete), Copas do Brasil (um) e Copa Sul-Americana (um).

O jogador fez três gols, geralmente entrando no segundo tempo. Arthur Gomes também é garçom e tem deixado os companheiros em condições de marcarem gols, como nas vitórias sobre Anápolis (passe a Matheus Oliveira) e Crac (a Gabriel Baralhas).

Contra o Goiás, na vitória por goleada por 3 a 0, iniciou e finalizou a jogada do segundo gol e deixou André Luís na frente do goleiro Tadeu, mas o atacante caiu antes da conclusão.

O presente no Dragão é o cartão de apresentação deste jovem jogador, de 22 anos e natural de Uberlândia-MG, que estreou no Santos em 2016, aos 18 anos, mas não teve tantas oportunidades. Quando garçom, procura servir bem, ao gosto do freguês. Ao ser servido, espera retribuir a gentileza. Pela juventude, se trata de um jogador em evolução, à espera de momentos de protagonismo, como agora.

“Venho passando pelo melhor momento da minha carreira. Jogando mais, tendo mais sequência. Acredito que o meu melhor momento é o meu presente, agora, trabalhando forte para continuar”, explicou o atacante, que se destaca por unir muito bem o posicionamento invertido, pois é destro mas atua pelo lado esquerdo do campo. Virou especialista em driblar para dentro e concluir com o pé direito - os três gols dele, no Dragão, foram marcados com a perna direita.

No segundo gol do Atlético-GO sobre o Goiás, ele puxou a jogada rápida, deixou a bola com João Paulo, correu até a área e teve pontaria certeira para converter o lance em gol. “Procuro sempre ajudar a equipe, fazendo gols, dando assistências e marcando, também. Faço de tudo para sair com a vitória. Claro que fazer gol é sempre bom, importante. A assistência, também. Mas faço de tudo para sair com a vitória. É isso que tenho em mente quando entro em campo, porque gosto de ganhar, independente se faço gol ou se dou assistência”, ressaltou Arthur Gomes.

No infantil

Parte do que o jovem de 22 anos faz em campo pode ser entendido pelo passado, nas origens no futebol mineiro. Na base do Uberlândia, no infantil, o jogador não era atacante. “Era meia direita, era o camisa 10. Muito habilidoso e também artilheiro”, lembra o então técnico dele, Dejar Augusto de Oliveira, ex-ponta direita do Goiás na década de 1970.

Dejar Augusto conta que o menino despontou no Poliesportivo Segismundo Pereira, núcleo de esportes em Uberlândia. Dali, foi para a base do Uberlândia. Era goleador dos torneios regionais que disputava. Nesse período, era só Arthur. De meia direita, virou atacante na base do Santos. Chegou à seleção brasileira sub-17 e disputou o Mundial Sub-17 (2015), fazendo gol sobre a Guiné - o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Nigéria.

“O Arthur tinha habilidade, muita rapidez, força física, apesar de ser magro. O passe era muito bom e sabia concluir a gol. Faltava aperfeiçoar o cabeceio”, enumerou Dejar Augusto, que acompanha à distância a passagem do ex-pupilo pelo Atlético-GO, mas à espera de uma oportunidade para vê-lo em ação pelo Dragão. Além daquelas qualidades citadas, Dejar cita que Arthur “já era líder” e “sempre quis vencer”. Isso é que o atacante pode oferecer ao Atlético-GO na sequência da temporada.