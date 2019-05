Esporte Ganso se diz feliz e adaptado no Flu e comenta reencontro com Paulo Autuori Fluminense visita o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira (23) pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana

Paulo Henrique Ganso está feliz no Fluminense. O meia, que chegou ao time carioca há quatro meses vindo do Amiens, da França, disse nesta quarta-feira (22), véspera da partida contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana, estar adaptado e à vontade, mas afirmou que só ficará completamente satisfeito quando a equipe conquistar alguma t...