Galvez-AC x Atlético-GO: Dragão é favorito contra time que não pôde treinar

O Atlético-GO, em meio às indefinições e paralisações do futebol estadual e brasileiro, inicia participação na Copa do Brasil de 2021 na tarde desta quarta-feira (17), diante do Galvez-AC, na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, como favorito. O jogo será disputado às 17 horas. O clube do Acre é o mandante, mas se vê impedido de jogar em casa, em Rio Branco-AC, por cau...