Esporte Galvão lamenta morte de Maguito Vilela: 'Raro amigo da política' O narrador recordou de jogos de futebol ao lado de Maguito Vilela e jantares, dizendo que o doce preferido do político era ambrosia

Narrador e comentarista do Grupo Globo, Galvão Bueno usou suas redes sociais hoje para lamentar a morte do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. O político de 71 anos morreu hoje após um longo período internado por conta de complicações da covid-19. Galvão disse que não costuma ter amigos no meio político, mas que Maguito era uma exceção em sua...