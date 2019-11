A Rede Globo confirmou que o narrador Galvão Bueno sofreu um enfarte na manhã desta quinta-feira (21) em Lima, no Peru, e passou por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Ainda de acordo com a emissora, Galvão se mostrou consciente e bem disposto e não foi necessária a colocação de stents. Ele deverá ficar em observação no CTI de 24 a 48 horas.

Por conta da condição de saúde, Galvão não irá participar da transmissão da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no próximo sábado, às 17h (de Brasília). Luis Roberto será o narrador da partida.

Veja a nota completa da Rede Globo:

Nosso companheiro Galvão Bueno teve um mal-estar hoje de manhã em Lima, onde se encontra para a narração da final da Libertadores. Ele foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher Desiree Galvão Bueno. Foi atendido prontamente e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará ao término do procedimento um boletim médico. A narração da final da Libertadores será feita pelo companheiro Luis Roberto.