Esporte Galo vence Cruzeiro em clássico mineiro De quebra, o Atlético-MG ainda deixou o time rival na zona da degola, lamentando um jejum que já chega a 10 jogos apenas na competição nacional.

Com dois gols marcados nos acréscimos de cada etapa, o Atlético-MG saiu vencedor do clássico mineiro contra o Cruzeiro neste domingo (4) por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e avançou na tabela de classificação em direção a Palmeiras e Flamengo, seus adversários mais próximos na luta ...