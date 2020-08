Esporte Galo vai a Luziânia para o terceiro teste antes da Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro começa para o Goiânia apenas nos dias 19 ou 20 de setembro, mas o elenco do Galo, comandado pelo técnico Finazzi, está em preparação e tem mais um teste agendado para esta sexta-feira (7), às 16 horas, contra o Luziânia, no Estádio Serra do Lago, na região do entorno de Brasília.Será uma partida amistosa entre os dois clubes goiano...