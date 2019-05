Esporte Galo tenta assumir ponta na elite Depois de vencer Avaí e Vasco, Atlético-MG viaja para Fortaleza em busca da liderança

Cheio de desfalques, entre lesões e atletas preservados, o Atlético-MG, dividido entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, vai a Fortaleza medir forças com o Ceará neste sábado (4), às 21 horas, na Arena Castelão, e tenta embalar o terceiro triunfo seguido no torneio nacional. Com duas vitórias sobre Avaí e Vasco nas duas primeiras rodadas, o Atlético-MG c...