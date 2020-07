Esporte Galo espera autorização para treinar. Interesse por Riquelme esfria

O Goiânia espera, para esta quinta-feira (2), solução favorável para a solicitação feita pelo clube, à prefeitura de Aparecida de Goiânia, para que possa fazer treinos na Vila Olímpica, no Jardim Olímpico, no município da região metropolitana da capital. É que o Comitê de Enfrentamento à Crise do Novo Coronavírus, de Aparecida, vetou as atividades coletivas nos clubes soci...