Esporte Galo confirma mais dois casos de Covid-19 A soma de casos positivos no Goiânia, nos testes feitos conforme orientação da Diretriz Técnica Operacional para Retorno das Competições CBF, chega a cinco

O Goiânia confirmou mais dois casos positivos no elenco. Assintomáticos e já isolados, o meia Anthony e o volante Diego Fumaça não vão enfrentar o União-MT, neste sábado (26), às 16 horas, no Olímpico, pela 2ª rodada da competição nacional.A soma de casos positivos no Goiânia, nos testes feitos conforme orientação da Diretriz Técnica Operacional para Retorno das Competi...