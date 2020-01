Esporte Galo apresenta projetos de sócio-torcedor para 2020 Goiânia quer atrair mais torcedores aos jogos do clube na temporada

Para atrair torcedores aos jogos do clube em 2020, a diretoria do Goiânia está preparando o lançamento de projetos de sócio-torcedor, que deve ser na próxima semana. A ideia é também, fazer caixa para ajudar nas despesas durante a disputa do Estadual. O Goiânia terá um plano de valor mais elevado, o Terreiro do Galo, que custa 1.020 reais, dividido em sei...