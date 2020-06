Esporte Galo anuncia goleiro, primeira contratação após eleição

O Goiânia, após a eleição de Alexandre Godoi à presidência do clube para mandato de quatro anos, anunciou a primeira contratação para o elenco. É o goleiro Johnathan, de 25 anos, que estava na Ceilandense-DF e é dono de um recorde no futebol goiano. Em 2017, na campanha do título da 3ª Divisão do Estadual, pelo Jaraguá, ficou 1.180 minutos sem levar gol. Só sofreu um, n...