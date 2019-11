Esporte Gallardo lamenta revés para Flamengo e diz que River foi 'melhor por 85 minutos' Com a derrota no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a equipe de Buenos Aires não emplacou o segundo título consecutivo. Nem o terceiro em cinco anos, já que o clube foi campeão em 2015

O River Plate tinha tudo para comemorar o penta da Copa Libertadores na final deste sábado (23), mas Gabriel fez dois gols no fim do jogo e sacramentou a virada do Flamengo por 2 a 1, 'destronando' o time argentino. Com a derrota no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a equipe de Buenos Aires não emplacou o segundo título consecutivo. Nem o terceiro em cinco anos, j...