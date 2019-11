Esporte Gallardo confirma escalação e vê River com 'boas chances' diante do Flamengo Atual campeão continental, River vai encarar o time brasileiro com Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios e De La Cruz; Borré e Suárez

Embora um pouco enjoado em razão do trânsito caótico que enfrentou em Lima, no Peru, antes da entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Marcelo Gallardo se mostrou tranquilo antes da final da Copa Libertadores diante do Flamengo, marcada para este sábado, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Sem hesitar, Gallardo confirmou a escalação...