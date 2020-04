Esporte Galiotte pede paciência com paralisação: 'O futebol não pode voltar por pressão' Presidente do Palmeiras afirmou que será preciso ter muito cuidado antes de decidir quando e como será o retorno do time aos treinos na Academia de Futebol

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, afirmou nesta quinta-feira que será preciso ter muito cuidado antes de decidir quando e como será o retorno do time aos treinos na Academia de Futebol. Em entrevista, o dirigente admitiu que todos no clube sentem ansiedade para o retorno das atividades após a pandemia do novo coronavírus, mas cobrou responsabilidade. ...