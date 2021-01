Esporte Galhardo sofre lesão muscular e desfalca o Inter por tempo indeterminado Lesão ocorreu ainda no primeiro tempo do confronto com o Goiás, no último domingo

Thiago Galhardo está fora dos próximos jogos do Inter. O jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda e será avaliado semanalmente. O clube informou que o jogador não participará das próximas partidas em razão do quadro. Em seu perfil no Instagram, Galhardo divulgou fotos realizando tratamento desde segunda-feira (11). A lesão ocorr...