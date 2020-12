Esporte Galhardo quebra jejum, e Internacional vence o Bahia para se firmar no G4 Com este resultado, o Inter sobe para 47 pontos e se firma no quarto lugar, sem chances de ser ultrapassado por Grêmio e Palmeiras

O Internacional encerra o seu 2020 com vitória sobre o Bahia e consolidado no G4 do Brasileiro. O time de Abel Braga, que pode ter feito sua despedida da equipe colorada neste domingo (27), venceu por 2 a 1 em partida válida pela 27ª rodada. Os gols na Arena Fonte Nova foram marcados por Rodrigo Dourado, de cabeça, já nos acréscimos do primeiro tempo, e por Thiago...