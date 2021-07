Esporte Galhardo marca e garante vitória do Inter em casa sobre o Juventude No meio da semana, clube colorado se volta para as oitavas de final da Libertadores

Depois de cinco jogos, o Inter reencontrou a vitória na 12ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o Colorado bateu o Juventude por 1 a 0 na noite deste domingo (18). Thiago Galhardo fez os gols para os mandantes. Com o resultado, o time da capital chega aos 14 pontos e ultrapassa o de Caxias do Sul, que fica com 13. Na tabela, o Inter está em 13º, enquanto os jac...