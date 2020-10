Esporte Galhardo marca de novo, Inter vence o Athletico-PR e retoma vice-liderança Clube gaúcho soma 28 pontos e retomou o posto que havia sido perdido com as vitórias do Flamengo sobre o Vasco e do São Paulo sobre o Palmeiras

Thiago Galhardo marcou de novo e o Inter venceu o Athletico-PR por 2 a 1, neste domingo (11), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado manteve a vice-liderança do Brasileiro ao fim da 15ª rodada. Abel Hernández fez o outro gol gaúcho e Renato Kayser marcou pelos paranaenses. O Internacional soma 28 pontos e retomou o posto que havia sido perdido com as vitórias do Fla...