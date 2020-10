Esporte Galhardo fecha portas para sondagens, foca no Inter e sonha com seleção

Goleador do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo desperta interesse de clubes do exterior. Mas, ao invés de ouvir as sondagens de olho numa oferta atrativa financeiramente, o atacante de 31 anos garante foco total no Internacional e mira vaga na seleção brasileira. Não são apenas 14 gols no Brasileiro, 19 na temporada. Há também cinco assistências no torneio, o tota...