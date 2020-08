Esporte Galhardo brilha, e Inter vence Botafogo para manter liderança do Brasileiro O placar garante o time colorado na liderança por ao menos mais uma rodada, enquanto o time carioca perde a primeira nesta edição

Seis jogos e cinco vitórias. É esse o retrospecto do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos após o triunfo deste sábado (29) diante do Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, em partida válida pela sexta rodada do principal torneio nacional. O placar garante o time colorado na liderança por ao menos mais uma rodada, enquanto o time carioca perde ...