Esporte Galeria: imagens do 15º título do Atlético-GO no Goianão Depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Dragão venceu o Goianésia, por 5 a 3, nos pênaltis na final do Campeonato Goiano 2020

Foi um pouco mais sofrido do que o torcedor rubro-negro imaginou, mas o Atlético-GO garantiu nos pênaltis o bicampeonato do Campeonato Goiano. A vitória de 5 a 3 sobre o Goianésia, nas penalidades, após empate de 1 a 1, levou o Dragão a sua 15ª conquista estadual. O Azulão do Vale, em sua primeira decisão, fica com o vice-campeonato. Abaixo, confira imagens da partida d...