Esporte Galeria de imagens: veja como foi o empate entre Equador e Peru Na quarta partida da Copa América em Goiânia, peruanos e equatorianos empataram por 2 a 2

Na quarta partida desta Copa América em Goiânia, Equador e Peru empataram, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico. A partida foi eletrizante com muita movimentação, virada e reação equatoriana para evitar uma derrota. O primeiro gol da partida foi contra do zagueiro Renato Tapia, que cortou cruzamento do equatoriano Estupiñán, mas mandou...